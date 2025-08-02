نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد أنجيه الودية.. هل يشارك مصطفى محمد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنجيه نظيره فريق نانت اليوم السبت الموافق 2/8/2025 في لقاء ناري بينهم وديا بستاد رايموند كوبا ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد أنجيه

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة نانت ضد أنجيه مساء السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

قائمة نانت أمام أنجيه

كالاجرين، لوبيز، اميان، اوازيم، سينتونزي، كوزا، دكوري، دوفرين، راداكوفيتش، تاتي، بن خطاب، ضيوف، هونج، كون، ليبنانت، لرويه، تابيبو، ابلين، العربي، محمود، مصطفى محمد، جيراسي.

ويذكر أن المصري الدولي مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت قد قاد فريقه للفوز على فريق لافالوا بنتيجة 2/0 حيث سجل هدفين وسجل هدف بمباراة هزيمة الفريق أمام جانجون بهدفين مقابل واحد.