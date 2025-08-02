نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد لانس الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي مع نظيره فريق لانس الفرنسي اليوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري في لقاء مرتقب بينهم وديا بستاد بوليرت ديليليس ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

موعد مباراة روما ضد لانس

وتبدأ صافرة بداية مباراة روما ضد لانس مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل روما أمام لانس

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: سيلك، نديكا، هيرموسو، رينش.

خط الوسط: كريستنانتي، العيناوي، الدين.

خط الهجوم: بالدانزي، دوفبيك، الشعراوي.

بينما قد يدخل مدرب لانس بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: جورتنر

خط الدفاع: اودول، سار، بايدو، اجويلار.

خط الوسط: توماسون، فود سيلا، سوتوكا.

خط الهجوم: بيرمونت، ساتريانو، جويلفاوجي.