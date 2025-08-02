موعد مباراة اتحاد جدة ضد بورتيمونينسي الودية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق بورتيمونينسي اليوم السبت الموافق 2 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم وديا بستاد بورتيمونينسي ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد بورتيمونينسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة ضد بورتيمونينسي مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة أمام بورتيمونينسي

حراسة المرمى: الشنقيطي

خط الدفاع: سعد، بيريرا، بوريل، ميتاي.

خط الوسط: كانتي، الناشري، عوار

خط الهجوم: ديابي، بيرجوين، بنزيما.