نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولى وصبحى يرحبان برئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم لتواجده بمصر لقضاء عطلته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا بجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال وجوده بمدينة العلمين المصرية لقضاء عطلته الصيفية بمصر.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لانفانتينو في مقر اقامته في حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.



حيث رحب الدكتور أشرف صبحي بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مصر، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة المهمة، قائلا: "أرحب بالسيد جياني إنفانتينو في مصر، كما توجه بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي على اختياره مدينة العلمين لقضاء عطلته مع الاسرة بها".

كما توجه وزير الرياضة بالشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لقضاء عطلته مع الاسرة في مصر.