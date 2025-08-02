نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفانتينو يختار العلمين لقضاء عطلته الرسمية مع أسرته.. ووزير الرياضة يلتقي به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال قضاء عطلته بمدينة العلمين، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث رحب الدكتور أشرف صبحي بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مصر، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة المهمة، قائلا: "أرحب بالسيد جياني إنفانتينو في مصر، كما توجه بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي على اختياره مدينة العلمين لقضاء عطلته مع الاسرة بها".

كما توجه وزير الرياضة بالشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لقضاء عطلته مع الاسرة في مصر.

