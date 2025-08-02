نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انسحاب ليفربول من صفقة إيزاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ليفربول للانسحاب من صفقة ضم المهاجم ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، بعدما رفض ناديه العرض الأول.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن نيوكاسل الذي يقدّر القيمة المالية للمهاجم السويدي بـ150 مليون جنيه إسترليني، رفض العرض الذي تقدم به ليفربول البالغ 110 ملايين إسترليني.

وعلمت «بي بي سي» أن ليفربول يعتقد أن صفقة ضم إيزاك غير ممكنة خلال هذا الصيف في ظل الوضع الحالي.

ولم يسافر إيزاك مع نيوكاسل في جولة ما قبل الموسم في آسيا، حيث ذكر النادي أنه يعاني «إصابة بسيطة في الفخذ».

ويرغب اللاعب في أن يدرس ناديه إمكانية رحيله عن الفريق هذا الموسم، رغم التأهل إلى «دوري أبطال أوروبا».

وتقدّم ليفربول بعرضه فيما كان إيزاك يتدرب منفردًا في ناديه السباق ريال سوسيداد، وسط عدم يقين مستمر بشأن مستقبله.

وكان إيزاك انضم إلى نيوكاسل مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ريال سوسيداد في 2022.