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أحمد جودة - القاهرة - أشاد تقرير عملاق الذكاء الاصطناعي "chat gpt بالمهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وإنجازاته في قيادة بطل دوري أبطال إفريقيا، والذي وضع نفسه في خلال سنوات قليلة كأكبر الأندية العربية والأفريقية.

ووصف التقرير رئيس نادي بيراميدز وقال عنه:

ممدوح عيد هو المهندس الرياضي ورئيس نادي بيراميدز لكرة القدم، ويُعد أحد أبرز القيادات الشابة في مجال الرياضة بإدارة نادي أوروبي الطموح على المستويين المصري والأفريقي، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي (CEO) لنادي بيراميدز منذ يوليو 2019، وهو من مواليد 1 ديسمبر 1984، ويبلغ من العمر 40 عامًا.

ودرس رئيس نادي بيراميدز الهندسة المعمارية، ثم أكمل دراسته في إدارة الرياضة بسويسرا، وعمل لاحقًا لدى شركة SEM Group كمدير كرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

بدأ المهندس ممدوح عيد مشواره الرياضي كلاعب كرة سلة مع نادي الجزيرة ومنتخب مصر، قبل أن يتحول للعمل الإداري بالقطاع الرياضي بعد اعتزاله المبكر.

نجح المهندس ممدوح عيد في تحويل بيراميدز إلى فريق منافس على جميع البطولات محليًا وقاريًا منذ توليه الإدارة التنفيذية، وفي موسمه الأول، احتل الفريق المركز الثالث بالدوري وحصل على وصافة بطولة الكونفدرالية ووصل إلى نهائي كأس مصر.

واستمر بيراميدز في المنافسة القوية على الألقاب خلال المواسم التالية، وبلغ أكثر من نهائي ومراحل متقدمة في مختلف البطولات القارية.

وقال التقرير إن ممدوح عيد هو نموذج حديث للإدارة الرياضية في مصر، مهندس، وذو خلفية تعليمية راقية، وخبير في التسويق الرياضي والإدارة، وحقق تطورًا ملحوظًا وتحوّلًا نوعيًا في أداء نادي بيراميدز، ما جعله وجهًا بارزًا على المستوى المحلي والإفريقي والعالمي.

وقال التطبيق إن المهندس ممدوح عيد يأتي في المركز العاشر بين أفضل رؤساء تنفيذيين للأندية على مستوى العالم حتى عام 2025، في القائمة التي تضم إلى جانبه أسماء كبيرة مثل:

أندريه أنيلي، وفيران سيرينيو، وبيدرو لوبيز، وتوم جليك وإيفان جازيديز، وبيبي ماروتا، وإدوين فان دير سار، كما يحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في القائمة التي تضم إلى جانبه أسماء لها صيت ذائع مثل رئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي والعديد من الأندية العربية والأفريقية، استنادًا إلى الرؤية الاستراتيجية، والابتكار، والأداء التجاري، والنتائج الرياضية، والتحول الهيكلي، كونه واحدا من أكثر المسئولين التنفيذيين تأثيرًا في كرة القدم في إفريقيا اليوم، بعدما بنى علامة تجارية جديدة للنادي، ووصل إلى نهائيات قارية وحقق لقب دوري الأبطال، وابتكر في مجال المسؤولية الاجتماعية والهيكلة في بيئة مليئة بالتحديات، حبث يضم إلى جانبه في قائمة الأفضل في قارة إفريقيا، باتريس موتسيبي، وموتسيبي جونيور، ومحمد كمارا، وعارف العزاوي، ورجراجي الفارسي، ومحمد القيطاني، وصديق رشيد، وهيرسي سعيد، ومحمد فضل.

وكشف التقرير عن أن المهندس يأتي في المركز الثاني للشخصيات الأكثر تأثيرا في كرة القدم الأفريقية بعد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما جعل بيراميدز أحد أبرز الأندية في مصر وإفريقيا، مُركّزًا على الإدارة الاحترافية والشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، واضعًا معيارًا جديدًا لكرة القدم الأفريقية، حيث تضم قائمة المؤثرين في القارة السمراء أسماء، باتريس موتسيبي، وممدوح عيد، وموتسيبي جونيور، ورجراجي الفارسي، وصديق راشد.

ويعد أبرز إنجازات رئيس بيراميدز، الفوز بأول لقب كأس مصر للنادي كأصغر رئيس في التاريخ يحققه، ثم تحقيق لقب أول بطولة قارية خلال ٥ سنوات فقط من قيادته للنادي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا 2025.

يؤمن المهندس ممدوح عيد بأن الإدارة المتطورة هي أساس النجاح، وسعى لخلق نموذج مؤسسي احترافي يرتكز على الحوكمة، الاستثمار الأجنبي والرعايات الدولية والعمل على تطوير قطاع الناشئين، وظل يسعى لتغيير الصورة النمطية للأندية الكبيرة من خلال صفقات مدروسة وعقلانية وبنية تحتية قوية، مقرونًا بخطط قصيرة وطويلة الأجل لتثبيت مكانة بيراميدز بين كبار إفريقيا.

اختير المهندس ممدوح عيد كأفضل مدير تنفيذي لنادي كرة قدم في مصر لعام 2023 من قبل دار التحرير للنشر والصحافة.

كما اختير ضمن قائمة أفضل 40 قائدًا شابًا في مجال الرياضة العالمية من قبل منتدى قادة الرياضة الدولية.