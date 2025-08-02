نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق العين الإماراتي الفوز على نظيره إلتشي الإسباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب بيناتار أرينا بإسبانيا اليوم السبت، في ثاني مباريات الزعيم العيناوي بالمعسكر الإعدادي الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد 2025-26.

نتيجة مواجهة العين وإلتشي

سجل المغربي سفيان رحيمي أولى أهداف العين في الدقيقة 11، وأضاف أديس ياسيتش الهدف الثاني لصالح الزعيم في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من رافا رودريغيز.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 56، أحرز المهاجم التوجولي المخضرم لابا كودجو ثالث الأهداف، وقبل نهاية اللقاء في الدقيقة 92، ومن هجمة مرتدة سجل المهاجم النيجيري الشاب هاليرو ساركي الهدف الرابع لـ العين.