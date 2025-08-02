نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري عن رعايتها الرسمية لبطولة العالم للإسكواش للناشئين تحت 19 عامًا (فردي ومنتخبات) لعام 2025، والتي تعود إلى مصر بعد أكثر من 20 عامًا من الغياب، وتُقام فعالياتها في نادي بلاك بول الرياضي بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 21 يوليو حتى 1 أغسطس، بتنظيم من الاتحادين المصري والدولي للإسكواش. وتأتي هذه الرعاية في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة هايد بارك، والتي تضع دعم القطاع الرياضي في مصر وتمكين الشباب على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

شهد الحدث حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في خطوة تعكس المكانة العالمية للبطولة ضمن أجندة الرياضة لعام 2025، وتؤكد دعم الدولة المتواصل للرياضات النوعية، خاصة مع إدراج رياضة الإسكواش رسميًا ضمن برنامج أولمبياد لوس أنجلوس القادمة. ويأتي ذلك بالتماشي مع رؤية هايد بارك في بناء مجتمع متكامل يحتفي بالإنجازات ويسهم في صناعة المستقبل من خلال دعم الرياضة وتمكين الشباب.

وفي هذا السياق، صرحت هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية لشركة هايد بارك للتطوير العقاري: “تكريم المنتخب الوطني ومنحهم الميداليات كان لحظة فخر حقيقية لي ولأسرة هايد بارك، لما تمثله من ترجمة واقعية لثمار الاستثمار في الشباب. فهؤلاء الأبطال يجسدون طموح جيل واعد يستحق كل الدعم والرعاية. رعايتنا لبطولة العالم للناشئين تأتي امتدادا لالتزامنا بدعم القطاعات الحيوية والمؤثرة في المجتمع، وعلى رأسها الرياضة، باعتبارها عنصرا محوريا في بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء خاصا الشباب. نؤمن بأن الاستثمار في الرياضة لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية والعقارات، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا التوجه الوطني الطموح الذي يقوده نادي بلاك بول الرياضي، والرامي إلى تمكين الشباب واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بما يعكس ريادة مصر التنظيمية على المستوى الإقليمي."

من جانبه، صرح المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول الرياضي: "نفخر باستضافة بطولة العالم للناشئين مرة أخرى، ولأول مرة في مصر منذ 28 عامًا. وسعداء بما شهدته البطولة من أداء مشرف ومنافسة قوية بين لاعبين من 38 دولة. وقد كانت رعاية شركة هايد بارك مثالا واضحا على الدعم المثمر، وذلك من خلال إيمانها الحقيقي بأهمية الاستثمار في الرياضة وتمكين الشباب. هذه الشراكة تعكس الرؤية الوطنية التي نعمل بها جميعا، وتؤكد أن الرياضة يمكن أن تكون جسرًا للتنمية المجتمعية وبناء المستقبل."

وجدير بالذكر أن شركة هايد بارك كانت قد رعت مؤخرًا بطولة Smash Padel Tour، إحدى أكبر بطولات رياضة البادل في مصر، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من مختلف المحافظات. ويؤكد هذا التوجه المتنوع في دعم القطاعات الحيوية على التزام هايد بارك بدورها كمساهم رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة من خلال الاستثمار في الشباب، والرياضة، والثقافة.