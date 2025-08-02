بطلة بني سويف تتألق في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر

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أحمد جودة - القاهرة -

في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجل البطولات المصرية، توجت اللاعبة شادية أحمد جمال شعبان الجميل، بطلة بني سويف، بالميدالية البرونزية في منافسات فردي سلاح سيف المبارزة ضمن فعاليات النسخة الأولى من دورة الألعاب الإفريقية للمدارس التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من ٢٦ يوليو إلى ٦ أغسطس ٢٠٢٥.

ومثل هذا الإنجاز مصدر فخر لمحافظة بني سويف، ويعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه شادية في رياضة المبارزة، بفضل إرادتها القوية وتدريبها المتواصل، فضلًا عن الدعم الفني والإداري الذي حظيت به من الجهات الرياضية.

وقد لاقت الميدالية ترحيبًا واسعًا من الوسط الرياضي المحلي، حيث تمثل شادية رمزًا للأمل والطموح للجيل الصاعد من الفتيات في مجال الرياضة المدرسية، وتحقيق النجاحات على المستوى القاري.

ووجه هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف والدكتور ابوالخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة بطلة بني سويف اللاعبة شادية احمد جمال شعبان الجميل لحصولها علي الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بنسختها الاولي بالجزائر

في فردي سلاح سيف المبارزة في الفترة من ٢٦/٧/٢٠٢٥ إلى ٦/٨/٢٠٢٥

الجدير بالذكر أن اللاعبه شادية هى من أبناء نادي المعلمين الرياضي بني سويف.