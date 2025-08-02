نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، موعد انطلاق منافسات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026، والقنوات الناقلة لها.

موعد انطلاق مباريات الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يتم انطلاق مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد، يوم 15 أغسطس الجاري، بمباراة قوية بين فريق جيرونا مع نظيره رايو فاليكانو في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.