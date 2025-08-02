نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض بايرن ميونخ الألماني مباراة ودية أمام نظيره ليون الفرنسي، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2025-26.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا معقل البافاري المواجهة الودية بين بايرن ميونخ وليون، استعدادًا للمسابقات الرسمية القادمة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية

تُقام المباراة المنتظرة بين بايرن ميونخ وأولمبيك ليون اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية

يمكنكم مشاهدة المواجهة الودية بين البافاري وأولمبيك ليون، عبر منصة FC Bayern TV PLUS التابعة للنادي البافاري، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وهي الناقل الحصري لجميع مباريات الفريق الودية.