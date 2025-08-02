وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نهائي بطولة العالم للناشئين والناشئات للإسكواش والتي شهدت تتويج المنتخب القومي للناشئات والناشئين بلقب البطولة.

و أقيمت البطولة بنادي بلاك بول بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من ١٢ يوليو وحتي اغسطس، وبحضور إيفينيا سيدريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر، وزينة وولدريدج رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، وآمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته بما حققه ناشئات وناشئين المنتخب المصري وتحقيقهم للقب بطولة كأس العالم للاسكواش بفضل الدعم الغير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية مشيرا إلى أن هذا الإنجاز بالحصول على بطولتي العالم للناشئين والناشئات يعكس التخطيط الجيد للمنظومة الاسكواش المصري وريادته العالمية عبر الأجيال المتعاقبة لتحقيق الحلم فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2028.

مضيفًا "صبحي " بأن لعبة الاسكواش باتت من ابرز الألعاب علي جميع المستويات والأعمار

وبما تحققه المنتخبات المصرية من تفوق تلو الآخر علي المستوي العالمي، حيث فرض الفراعنة كلمتهم على اللعبة خاصة في السنوات الأخيرة، ليحصدوا الانجاز تلو الآخر، رافعين العلم المصري في جميع المناسبات والمنافسات.

وقد تمكن منتخب مصر للناشئات من تحقيق إنجاز جديد بفوزه بلقب بطولة العالم للفرق، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب هونج كونج بنتيجة 2-0، ليحصد اللقب.

ومثل المنتخب الوطني، أمينة عرفي، جنى جلال، نادين الحمامي، وسهيلة حازم.

فيما تمكن منتخب مصر للناشئين من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 لتحصد مصر لقب الفرق للناشئين.

ومثل منتخب مصر في المباراة اليوم كل من محمد زكريا، مروان عسل

ومثل منتخب مصر على مستوى الناشئين: “محمد زكريا، مروان عسل، إياد داود، آدم حول”.