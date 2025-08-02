الرياضة

مواعيد أهم مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد والقنوات الناقلة

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مواعيد أهم مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري الودية، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

مواعيد أهم مباريات اليوم الودية

يوفنتوس ضد ريجيانا في تمام الساعة 12 ظهرا

بايرن ميونخ ضد ليون في تمام الساعة 4:30 عصرا.

برمنجهام سيتي ضد نوتنجهام فوريست في تمام الساعة 5 مساء

ليدز يونايتد ضد فياريال في تمام الساعة 5 مساء

أنجييه ضد نانت في تمام الساعة 6 مساء
بوروسيا دورتموند ضد ليل في تمام الساعة 6 مساء

لانس ضد روما في تمام الساعة 7 مساء
ريال سوسييداد ضد رين في تمام الساعة 7 مساء

مارسيليا ضد إشبيلية في تمام الساعة 9 مساء

جالاتا سراي ضد لاتسيو في تمام الساعة 9 مساء

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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