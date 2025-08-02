نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري الودية، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.
مواعيد أهم مباريات اليوم الودية
يوفنتوس ضد ريجيانا في تمام الساعة 12 ظهرا
بايرن ميونخ ضد ليون في تمام الساعة 4:30 عصرا.
برمنجهام سيتي ضد نوتنجهام فوريست في تمام الساعة 5 مساء
ليدز يونايتد ضد فياريال في تمام الساعة 5 مساء
أنجييه ضد نانت في تمام الساعة 6 مساء
بوروسيا دورتموند ضد ليل في تمام الساعة 6 مساء
لانس ضد روما في تمام الساعة 7 مساء
ريال سوسييداد ضد رين في تمام الساعة 7 مساء
مارسيليا ضد إشبيلية في تمام الساعة 9 مساء
جالاتا سراي ضد لاتسيو في تمام الساعة 9 مساء