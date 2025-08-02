نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبو وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 والتي ستنطلق بعد أيام قليلة.

موعد انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تبدأ منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 15 أغسطس الجاري الموافق الجمعة المقبل.

وسيتم افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة قوية بين فريق ليفربول مع نظيره بورنموث يوم 15 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات المميزة لمباريات الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا