نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكيتا وليفاندوفسكي على رادار الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل البرازيلي باكيتا والبولندي ليفاندوفسكي دائرة اهتمام الأندية السعودية هذا الصيف، وسط ترقب جماهيري لمسار المفاوضات.

وكان مانشستر سيتي لوح بضم البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام في صيف 2023، حينما وصلت المفاوضات إلى مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، قبل أن تُلغى الصفقة بسبب اتهامات التلاعب بالبطاقات الصفراء.

لكن الاتحاد الإنجليزي برّأ اللاعب رسميًا قبل أيام، بعد تحقيق دام نحو عامين، ما أفسح المجال أمام استئناف مسيرته بلا أعباء قانونية.

وبحسب موقع «فوت ميركاتو»، فإن تقارير جديدة أكدت استمرار اهتمام سيتي، خصوصًا بعد تبرئته رسميًا، إذ ذكرت مصادر أن النادي قد يعود للتفاوض، مع تخفيض متوقع في مبلغ الصفقة إلى نحو 30 أو 40 مليون جنيه، وسط منافسة من نادي النصر، إلى جانب فلامنغو، الذي نشط فيه باكيتا، قبل الانطلاق في رحلته الأوروبية التي شملت أيضًا ليون الفرنسي وميلان الإيطالي.

باكيتا نفسه لم يستبعد البقاء في وست هام، وأعرب عن امتنانه للنادي الذي دعمه خلال أزمته القانونية. لكنّه أيضًا لم يُغلق الباب أمام انتقال محتمل إذا تلقت وست هام عرضًا مناسبًا لتقييمه الحالي، وفقًا لمصادر داخلية.

