نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيمي يتورط في قضية اغتصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت النيابة العامة في نانتير الجمعة إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة في 2023، وهو ما ينفيه اللاعب وفقًا لما أفاد به الادعاء العام لوكالة "فرانس برس".

وذكرت النيابة العامة في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان: أحال مكتب المدعي العام في نانتير يوم الجمعة القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول بغرض إحالة المتهم بتهمة الاغتصاب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين. ويُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره في إطار أمر الإحالة القضائي.

وتعود فصول القضية إلى يناير 2023 عندما توجهت شابة إلى مركز الشرطة تتهم حكيمي باغتصابها، إذ زعمت أنه جردها من ملابسها واعتدى عليها قبل أن يطلب لها سيارة "أوبر" لنقلها إلى منزلها.

ونفى حكيمي مزاعم الاغتصاب، لكن ذلك أثر على حياته العائلية بعدما انفصل عن زوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك والدة طفليه.

