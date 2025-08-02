نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. الأهلي يبرم صفقات قوية في سوق الانتقالات الصيفية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صفقات من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كذلك قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي أقيمت على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» الأرقام والإحصاءات للاعبين الذين انضموا للأهلي في ميركاتو الصيف، قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

- محمد سيحا - حارس مرمى

تعاقد فريق الأهلي مع حارس المرمى محمد سيحا، وذلك لمدة خمس سنوات قادما من فريق المقاولون العرب بعد إعارته في الموسم الماضي مع فريق حرس الحدود.

خاض سيحا في الموسم الماضي 14 مباراة رفقة فريق حرس الحدود، حافظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف في 7 مباريات، واستقبلت شباكه 19 هدفا، ونجح في التصدي إلى ركلتي جزاء.

أحمد رمضان «بيكهام» - مدافع

عاد اللاعب أحمد رمضان إلى صفوف فريق الأهلي مرة أخرى، وذلك قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية الماضية، تعويضا لرحيل اللاعب رامي ربيعة عن صفوف القلعة الحمراء.

خاض بيكهام مع فريق سيراميكا كليوباترا موسمين، لعب خلالها 91 مباراة، نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم، وتوج مع فريق سيراميكا، بثلاثية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

ياسين مرعي - مدافع

انتقل اللاعب ياسين مرعي إلى فريق الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، قادما من صفوف فريق فاركو السكندري، بعقد يمتد 5 سنوات.

يشغل اللاعب ياسين مرعي مركز المدافع والظهير الأيسر، وخاض 64 مباراة منذ ظهوره مع الفريق الأول للزمالك ثم فاركو، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

محمد شكري - ظهير أيسر

أعلن فريق الأهلي التعاقد مع اللاعب محمد شكري، ناشىء الأهلي السابق ولاعب نادي سيراميكا كليوباترا، وذلك لمدة خمس سنوات قادمة.

خاض شكري 93 مباراة منذ ظهوره الأول موسم 2019-2020، ساهم خلالهم في 17 هدفا، بواقع تسجيله 6 أهداف، وصناعة 11 آخرين.

محمد علي بن رمضان - خط وسط

نجح فريق الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، وذلك قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية الماضية.

خاض بن رمضان 220 مباراة في مسيرته، منذ ظهوره مع الترجي التونسي موسم 2017-2018، ونجح في تسجيل 43 هدفا، وصناعة 17 آخرين.

محمود حسن "تريزيجية" - جناح أيسر

عاد أحد الطيور المهاجرة إلى عشه مرة أخرى، وذلك حين تعاقد الأهلي مع لاعبه السابق، بعد رحلة احتراف «أوروبية - عربية» استمرت 13 عاما.

خاض اللاعب محمود حسن تريزيجية 395 مباراة مع كافة الأندية التي ارتدى قميصها، ونجح في تسجيل 87 هدفا، وصناعة 65 آخرين.

محمد شريف - مهاجم

حصل فريق الأهلي على اللاعب محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي، ولاعب الأهلي السابق، وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

خاض اللاعب محمد شريف 307 مباراة مع كافة الأندية التي ارتدى قميصها، نجح في تسجيل 88 هدفا، وصناعة 26 آخرين.

أحمد مصطفى "زيزو" - جناح أيمن

تعد صفقة انتقال اللاعب أحمد مصطفى زيزو هي الأشهر في فترة الإنتقالات الصيفية المصرية، حيث نجح فريق الأهلي في الحصول على لاعب فريق الزمالك السابق.

خاض زيزو 384 مباراة مع كافة الأندية التي ارتدى قميصها، نجح في تسجيل 93 هدفا، وصناعة 83 آخرين.