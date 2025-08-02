نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي ضد الملعب التونسي في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "حمادي العقربي" بمدينة رادس التونسية، مباراة نهائي السوبر التونسي، وذلك حين يواجه فريق الترجي نظيره الملعب التونسي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء الغد بتوقيت تونس، السابعة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قنوات التلفزيون التونسي، الناقل الحصري لمباريات الأندية التونسية في إفريقيا.

وخاض فريق الترجي 3 مباريات ودية، في إطار تجارب شيخ الأندية التونسية، قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

حقق الترجي التونسي الفوز على مستقبل المرسى بثنائية نظيفة، بينما تعادل مع منتخب موريتانيا للمحليين بهدف لكل منهما، وخسر أمام فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

يذكر أن فريق الترجي التونسي نجح في تحقيق الفوز بلقب الدوري التونسي في الموسم الماضي، وللمرة الثانية على التوالي يواجه فريق الملعب التونسي في بطولة كأس السوبر التونسي.