نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير رحيله عن السبيرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مسيرة طويلة حافلة بالألقاب مع النادي الإنجليزي.

سون: الرحيل عن توتنهام هو أصعب قرار في مسيرتي

وقال سون هيونج مين في تصريحات صحفية لصحيفة ذا أتلتيك: "الرحيل عن توتنهام هو أصعب قرار في مسيرتي، السبب الرئيسي هو أنني قدمت كل ما أستطيع تقديمه لـ توتنهام، جئت إلى شمال لندن عندما كنت طفلًا، جاء صبي إلى لندن لم يستطع التحدث باللغة الإنجليزية، ‏والان أغادر هذا النادي كرجل".

وأضاف: "إنهم يحترمون قراري. من الصعب إخبار زملائي في الفريق لأنني ربما أقضي معهم وقتًا أطول من عائلتي لأننا نقضي معًا 5 أو 6 ساعات يوميًا. شعروا بخيبة أمل، لكنهم في الوقت نفسه سعداء من أجلي".

وينتهي عقد سون هيونج مين مع توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم القادم، وتحديدًا في يونيو 2026، إلا أن اللاعب قرر الرحيل والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي الإنجليزي.

وانتقل اللاعب الدولي الكوري البالغ من العمر 33 عامًا إلى صفوف السبيرز صيف 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني بمقابل 25 مليون يورو.

وشارك سون مع توتنهام منذ انضمامه في 468 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 175 هدفًا، وصنع 98 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك سون هيونج مين رصيدًا مميزًا مع كوريا الجنوبية، حيث شارك مع منتخب بلاده في 151 مباراة، سجل خلالها 57 هدفًا، وصنع 17 تمريرة حاسمة.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن لوس أنجلوس الأمريكي اقترب من الحصول على خدمات الدولي الكوري الجنوبي البالغ من العمر 33 عامًا، خلال الميركاتو الحالي.