نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثماني صفقات مميزة حتى الآن.. إنبي يضرب بقوة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي إنبي خطواته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث نجح مسؤولو النادي البترولي في إتمام التعاقد مع 8 لاعبين جدد حتى الآن، في إطار خطة دعم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026. وأكدت إدارة النادي أن حركة الانتقالات ما زالت قائمة، وأنه لم يتم إغلاق باب التعاقدات بشكل نهائي.

وضمت قائمة التعاقدات الجديدة اللاعب سيد سعيد المنضم من نادي العبور، بالإضافة إلى الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد جولدي القادمين من فريق النجوم، إلى جانب التوقيع مع مهندي بكري لاعب مصر المقاصة، وأحمد كفتة القادم من كهرباء الإسماعيلية.

وفي إطار تدعيم الفريق بعناصر أجنبية قادرة على إحداث الفارق، عزز النادي صفوفه بالمهاجم المغربي يوسف أوبابا، كما ضم السنغالي أوسيو بوديان من الدوري الموريتاني، بالإضافة إلى اللاعب عرفات مسعد نجم عزام التنزاني.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي أن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، يضع اللمسات الأخيرة على ملف الصفقات الجديدة، مع استمرار متابعة عدد من الأسماء على الساحة المحلية والدولية، تحسبًا لضم لاعب أو اثنين إضافيين إذا توفرت الأسماء المناسبة التي تتماشى مع الرؤية الفنية للفريق.

ويأمل إنبي أن تؤتي هذه التعزيزات ثمارها سريعًا، وأن تساهم في تحسين الأداء والنتائج خلال الموسم المقبل، خاصة بعد تذبذب المستوى في الموسم الماضي، إذ يسعى الفريق للعودة إلى المربع الذهبي والمنافسة على مراكز متقدمة في جدول الدوري.