نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات مفاوضات الزمالك لاستعادة خدمات أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي الزمالك من إتمام التعاقد مع أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد حصوله على موافقة رسمية من إدارة النادي البورسعيدي لبدء التفاوض بشأن الصفقة.

وجاءت موافقة المصري بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، أبدى خلالها الزمالك رغبته في استعادة لاعبه السابق، ضمن خطة الجهاز الفني لتدعيم الجبهة اليمنى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات الرسمية والإعلان عن التعاقد بشكل نهائي.

ويأتي ذلك في ظل ترحيب أحمد عيد بالعودة إلى الزمالك، حيث أبلغ إدارة ناديه الحالي برغبته الصريحة في ارتداء قميص القلعة البيضاء مجددًا.