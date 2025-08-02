نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل تحركاته قانونيًا للمطالبة بالحصول على تعويض مالي من صفقة تيدي أوكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي الزمالك اتخاذ خطوات قانونية تجاه اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، عبر الدخول في مفاوضات مباشرة مع محاميه، وذلك للمطالبة بتعويض مالي يتراوح بين 200 إلى 300 ألف دولار، بعد توقيع اللاعب لنادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار تمسك النادي الأبيض بحقوقه القانونية، مستندًا إلى اتفاق ثلاثي كان قد تم توقيعه سابقًا بين الزمالك ونادي لوزيرن السويسري واللاعب، تضمن التزامات واضحة من جميع الأطراف، رغم عدم اكتمال الصفقة رسميًا آنذاك.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن الإدارة القانونية للنادي تُجري اتصالات متواصلة مع ممثلي اللاعب بهدف الوصول إلى تسوية تحفظ حقوق الزمالك المالية، في ظل ما وصفته بمحاولة التفاف على اتفاق قانوني موثّق.

كما أكدت المصادر امتلاك النادي لكافة المستندات والسندات التي تدعم موقفه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال تطور النزاع.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد وضع تيدي أوكو ضمن أولويات صفقات الصيف الجاري، قبل أن يُفاجأ النادي بتوقيع اللاعب لنادي الرياض السعودي، مما دفع الإدارة للتحرك للحفاظ على الحقوق المادية المتفق عليها مسبقًا.

ويأمل الزمالك في إنهاء هذا الملف وديًا خلال الفترة المقبلة، مع إبقاء خيار التصعيد القانوني مطروحًا حال فشل الوصول إلى اتفاق مرضٍ بين الطرفين.