نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب تأجيل الزمالك تجديد تعاقده مع أحمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى مسئولو نادي الزمالك اتصالًا باللاعب أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق، لإبلاغه بأن ملف تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، سيتم مناقشته بشكل رسمي عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مسئولو الزمالك للاعب أن تأجيل مناقشة عقده في الوقت الحالي يرجع إلى انشغال الإدارة بحسم الصفقات المطلوبة لتدعيم الفريق قبل غلق باب القيد، مؤكدين تمسك النادي ببقاء اللاعب ورغبتهم في استمراره مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل النادي أن الاتجاه السائد داخل الإدارة هو الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، ومنع دخول أي لاعب في "فترة السماح" التي تتيح له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في آخر ستة أشهر من عقده، مؤكدًا أن الزمالك سيتحرك مبكرًا لتفادي هذا السيناريو.

وأضاف المصدر أن الثقة موجودة في رغبة أحمد حمدي بالاستمرار، لكن في حال ظهرت بوادر مماطلة أو تردد في التجديد، فلن يتردد النادي في اتخاذ قرارات صارمة بالتشاور مع الجهاز الفني.

يُذكر أن أحمد حمدي كان قد سافر مؤخرًا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وغاب عن أول مران للفريق استعدادًا للموسم الجديد، قبل أن يعود وينتظم في التدريبات الجماعية.