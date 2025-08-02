يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن ثبات التشكيل هو الهدف الرئيسي للبلجيكي يانيك فيريرا خلال المباريات المقبلة في بطولة الدوري للموسم الجديد.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أول 10 مباريات للزمالك في بطولة الدوري مهمة جدا من أجل عدم خسارة أي نقطة لأنهم سيحددوا مصير الفريق في الموسم الجديد والمنافسة على اللقب بشكل قوي".

وأضاف: "محمد شحاتة قادر أن يقود الزمالك في المواسم المقبلة لأنه صاحب شخصية قوية داخل الملعب ويلعب بروح قتالية وإصرار كبير، وأنتظر منه الكثير في الموسم المقبل لأنه لاعب مميز للغاية".

وأوضح: "عمر جابر سيكون عليه دور كبير لأنه أصبح قائد الفريق وعليه دور أيضا داخل غرفة الملابس وهو قادر على ذلك، وجماهير الزمالك لا تقبل أنصاف الحلول فنحن نريد المنافسة على المركز الأول".