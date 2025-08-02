يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبدالشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن عبدالله السعيد قدوة للاعبي القلعة البيضاء وسيكون له دور كبير في الموسم المقبل.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أنتظر مستوى كبير من سيف الدين الجزيري وصلاح الدين مصدق لأنهما ثنائي مميز ولديهما الكثير من الإمكانيات، وعبدالله السعيد له دور كبير مع الفريق داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "تحدثت مع محمد عبدالشافي لكي يكون كادر إداري ولكنه يريد أن يكون طريقه بعيدا عن كرة القدم وتحدثت ايضا مع شيكابالا ولكنه يريد أن يسلك مجال الإعلام".