نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة انتقال لاعب الاتفاق إلى أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي السعودي التعاقد مع محمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن لفريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة تبادلية تحمل طابع القوة المالية والفنية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الأهلي سيدفع 28 مليون ريال سعودي مقابل الحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى انتقال لاعب الوسط الشاب زياد الغامدي إلى صفوف الاتفاق بشكل نهائي، ضمن بنود الاتفاق المبرم بين الناديين.

ومن المقرر أن ينضم الغامدي إلى معسكر نادي الاتفاق المقام حاليًا في البرتغال، وذلك اليوم الخميس، ليبدأ رحلته الجديدة مع "النواخذة" ضمن تحضيرات الموسم المقبل.

وكان محمد عبد الرحمن قد خاض 55 مباراة بقميص الاتفاق منذ تصعيده للفريق الأول الموسم قبل الماضي، بقرار من المدير الفني السابق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، وقدم خلالها أداءً لافتًا جذب أنظار الأهلي لضمه.