ليون يمدد عقد تاليافيكو حتى 2027
أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم، عن تمديد عقد لاعبه الظهير الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو بعقد يمتد حتى 2027
وأكد النادي، في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن تمديد عقد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما، يهدف إلى تقوية تشكيلة الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الفرنسي، سعيا لتحسين مركز متقدم في الترتيب العام.
وشارك نيكولاس تاجليافيكو مع ليون الموسم الماضي في (39) مباراة، (24) منها في الدوري الفرنسي و(9) مباريات في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وسجل خلالها (5) أهداف، كما ساهم في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم FIFA قطر 2022، وبطولة كوبا أميركا مرتين في 2021 و2024.
يذكر أن أولمبيك ليون أنهى الدوري الفرنسي لكرة القدم الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 57 نقطة، ويتطلع لتحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل.
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