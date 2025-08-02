نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل عيون إيزاك.. هل يرضخ ليفربول لمطالب نيوكاسل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه نادي ليفربول تحديًا ماليًا ضخمًا إذا أراد ضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي "الريدز" لبناء تشكيلة قوية تنافس محليًا وأوروبيًا في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نيوكاسل حدد سعر بيع إيزاك بـ150 مليون باوند، وهو الرقم الذي سيكون على ليفربول دفعه لإتمام الصفقة، خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبة واضحة في ارتداء قميص ليفربول وأبلغ بذلك إدارة ناديه.

لكن التحدي لا يقف عند قيمة الصفقة فقط، إذ أكدت الصحيفة أن إيزاك، الذي يتقاضى حاليًا 120 ألف باوند أسبوعيًا، يشترط الحصول على ضعف هذا الراتب للانتقال إلى آنفيلد، أي ما يقارب 250 ألف باوند أسبوعيًا، وهو نفس ما سيتقاضاه الوافد الجديد هوجو إيكيتيكي.

وفي حال تمت الصفقة بهذه الشروط، سينضم إيزاك إلى قائمة الأعلى أجرًا في ليفربول بعد محمد صلاح (400 ألف باوند أسبوعيًا)، وفيرجيل فان دايك (385 ألف باوند أسبوعيًا).

ويبقى السؤال: هل يلبي ليفربول طموحات اللاعب ونيوكاسل ويخوض واحدة من أضخم صفقات تاريخه؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.