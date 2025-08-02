نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، في صفقة تمتد لأربعة مواسم، ليعزز الفريق خط هجومه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

جاء التعاقد بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية، حيث لعب وكلاء اللاعب دورًا بارزًا في طرح اسم الدباغ على مائدة إدارة القلعة البيضاء، في ظل حاجة الفريق للتدعيم في مركز المهاجم.

ويمثل ضم الدباغ مكسبًا فنيًا وإداريًا للزمالك، كونه يُعامل كلاعب محلي داخل الدوري المصري، ما يتيح للنادي الاحتفاظ بكامل أجانبه دون الحاجة لإجراء تغييرات في القائمة.

ورغم امتداد عقد اللاعب مع ناديه البلجيكي حتى صيف 2026، فإن رغبته في خوض تحدٍ جديد ساعدت على إتمام الصفقة، خاصة مع تلقيه عروضًا من أندية عربية خلال الفترة الماضية.

وتُعد هذه الصفقة جزءًا من خطة الزمالك لتدعيم صفوفه قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري يوم 8 أغسطس، وسط سعي جاد لبناء فريق ينافس بقوة على البطولات في الموسم الجديد.