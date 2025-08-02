نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الجولة الأولى من دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة مرتقبة أمام مودرن سبورت، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء السبت الموافق 9 أغسطس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وعاد الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، بعد راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون أمس الخميس، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكان المارد الأحمر قد خاض مباراة ودية أمام إنبي، انتهت بفوزه بهدفين دون رد أحرزهما محمد مجدي "أفشة" ومحمود حسن "تريزيجيه"، ثم واصل تدريباته بشكل مكثف هذا الأسبوع قبل العودة اليوم للتجهيز للمباراة الرسمية الأولى في الموسم.

وينتظر الأهلي مواجهات قوية في أول 10 جولات، أبرزها لقاء بيراميدز في الجولة الخامسة، ثم مواجهة القمة أمام الزمالك في الجولة التاسعة، وسط طموحات كبيرة بالحفاظ على اللقب الذي تُوج به الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز.