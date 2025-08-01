نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتراجع عن صفقة إيساك بعد رفض عرض الـ110 ملايين يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر نادي ليفربول الانسحاب من مفاوضات التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك، لاعب نيوكاسل يونايتد، بعد رفض الأخير عرضًا أوليًا بقيمة 110 ملايين يورو، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وبحسب التقرير، فإن إدارة نيوكاسل رفضت العرض الضخم وتمسكت بالحصول على 150 مليون يورو للتخلي عن نجمها، الذي لعب دورًا بارزًا في تحقيق أول لقب للنادي منذ عقود خلال الموسم الماضي.

وترى إدارة ليفربول أن إتمام الصفقة هذا الصيف بات مستحيلًا في ظل مطالب نيوكاسل المرتفعة، مما دفع النادي لصرف النظر عن التفاوض في الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن إيساك (25 عامًا) لم يشارك مع فريقه في الجولة التحضيرية الآسيوية بسبب إصابة في الفخذ، حسب بيان رسمي من نيوكاسل، في وقت ترددت فيه أنباء عن رغبته في خوض تجربة جديدة خلال سوق الانتقالات الحالي.

وكان المهاجم السويدي، ذو الأصول الإريترية، قد انضم إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسييداد الإسباني مقابل 60 مليون يورو.