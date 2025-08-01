نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد: الزمالك كسب 95 مليون جنيه من صفقة الممثل أمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يري جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق أن الزمالك استفاد ماديا من صفقة بيع أمام عاشور للأهلي. وقال جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"الزمالك كان فاهم تمثيلية أمام عاشور عشان كدا كسب 95 مليون جنيه من انتقاله للاهلي وقولناله مع السلامة ". ويضيف جمال عبد الحميد:"زيزو مثل علي الزمالك بردو بس مخدناش فلوس وتابع جمال عبد الحميد:"لو الأهلي كان اتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم زيزو كنا هنرفض عشان منرضاش نزعل جمهور الزمالك"