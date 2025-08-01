نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاعد الخلاف بين فينيسيوس وريال مدريد: "النادي يكذب".. والرد: "استعد مستواك أولًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد العلاقة بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وإدارة ريال مدريد توترًا متزايدًا، على خلفية ملف تجديد عقده مع الفريق، بعد أن اتهم مقربون منه إدارة النادي، وتحديدًا الرئيس فلورنتينو بيريز، بنشر "معلومات كاذبة" حول توصلهما لاتفاق على تمديد العقد الذي ينتهي في صيف 2027.

وأفادت تقارير بأن النادي أعلن عن اتفاق لتمديد العقد حتى عام 2030، قبل أن يتراجع اللاعب ويطالب براتب مماثل لما يتقاضاه زميله الجديد كيليان مبابي، الذي يحصل على 31 مليون يورو سنويًا، مقابل 20 مليونًا يتقاضاها فينيسيوس حاليًا بموجب عقده المبرم في أكتوبر 2023.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن محيط اللاعب عبّر عن دهشته من الأخبار التي رُوجت مؤخرًا حول وجود اتفاق نهائي، مؤكدين أن إدارة النادي سربت هذه المعلومات دون وجود تفاهم فعلي، وأضافوا: "الراتب المقترح لا يتجاوز الراتب الحالي، فكيف يمكن الحديث عن اتفاق؟".

في المقابل، نقل موقع "ديفينسا سنترال" المقرّب من النادي، أن الإدارة أبلغت ممثلي اللاعب بأنها لن تعود لطاولة المفاوضات إلا بعد تحسن مستواه، إذ يرى بيريز أن ما قدّمه فينيسيوس الموسم الماضي لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يبرر زيادة راتبه.

ويُعد فينيسيوس من العناصر الأساسية في نجاحات ريال مدريد خلال المواسم الأخيرة، حيث ساهم في تحقيق لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب بطولات أخرى.