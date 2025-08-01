نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيابة الفرنسية تطالب بإحالة أشرف حكيمي إلى القضاء بتهمة الاغتصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالبت النيابة العامة في نانتير، الجمعة، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى محكمة جنائية على خلفية اتهامه باغتصاب شابة في عام 2023، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب، حسب ما أفاد به الادعاء لوكالة "فرانس برس".

وأكدت النيابة المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو باريزيان"، موضحة أن مكتب المدعي العام أحال الملف إلى قاضي التحقيق المعني تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في منطقة أو-دو-سين، حيث يُنتظر أن يتخذ القاضي قراره النهائي بشأن الإحالة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير 2023، حين تقدمت شابة بشكوى تتهم فيها حكيمي باغتصابها داخل منزله، مدعيةً أنه نزع عنها ملابسها واعتدى عليها، قبل أن يطلب لها سيارة أجرة لإعادتها إلى منزلها.

وعلى الرغم من نفي اللاعب المغربي لهذه الاتهامات، إلا أن القضية ألقت بظلالها على حياته الشخصية، وأسهمت في انفصاله عن زوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك، والدة طفليه.