نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخسر بثلاثية أمام بروكسي في ودية استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بين الزمالك وبروكسي على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بخسارة الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم إيشو وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وأحمد شريف.



تقدم بروكسي في الدقيقة السادسة وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجربة مجموعة أخرى من اللاعبين في ودية بروكسي اليوم، بعد مشاركة مجموعة أخرى في مباراة الأمس أمام غزل المحلة