نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يضم أبو الشامات من الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي تعاقده مع لاعب الخليج صالح أبو الشامات بعقدٍ يمتد لثلاثة مواسم، وذلك في إطار مساعي النادي لتطعيم صفوفه بعناصر محلية مميزة.

ويُعد أبو الشامات أحد أبناء أكاديمية النادي الأهلي، حيث نشأ وتدرّج في فئاته السنية، قبل أن يخوض تجارب احترافية خارج أسوار النادي، ليعود مجددًا.

وسيلتحق اللاعب ببعثة الأهلي في المعسكر الإعدادي، المُقام حاليًا في إسبانيا؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

يأتي التعاقد مع صالح أبو الشامات بتوصية من المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ لرغبته في اللاعب، وإيمانه بإمكانية تطوره في مقبل الأيام.