الرياض - كتبت رنا صلاح - يخوض نادي برشلونة الإسباني مباراته الودية المقبلة أمام فريق دايجو FC الكوري الجنوبي يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد ذلك الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد لذلك سوف نوضح لكم القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد دايجو كما تعتبر تلك المباراة هي المباراة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للاستعداد للموسم الجديد

بالنسبة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد دايجو كما من المتوقع بأن سوف تذيع المباراة عن طريق القناة الرسمية لنادي برشلونة على يوتيوب، وذلك من المتوقع يتم إذاعة المباراة بعد قرار النادي ولكن حتى الآن لم تعلن عن أي قناة فضائية ناقلة للمباراة الودية التحضيرية للموسم الجديد بين فريق برشلونة ضد دايجو.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد دايجو

في بداية الأمر بالنسبة إلى موعد المباراة سوف تكون الساعة 2 مساءً بتوقيت مصر والسعودية كما تعتبر مواجهة دايجو هي المحطة الأخيرة لبرشلونة في جولته الآسيوية، قبل العودة إلى إسبانيا لخوض مباراة كأس خوان غامبر في 10 أغسطس. كما تمثل فرصة للمدرب لتجربة التشكيلة المثالية، خصوصًا بعد الانتصارين السابقين أمام فيسيل كوبي (3-1) وإف سي سيول (7-3).

ما هي التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد دايجو

سوف نوضح لكم التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد دايجو ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي: