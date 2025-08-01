نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يعير لاعبه إلى الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، على إعارة لاعبه الشاب مامادو سار إلى فريق ستراسبورغ الفرنسي لمدة موسم.

وأكد النادي الفرنسي الصفقة على موقعه الإلكتروني، بعد أن قام ستراسبورغ ببيع سار لتشيلسي في يونيو (حزيران) الماضي.

يذكر أن نادي ستراسبورغ يمتلكه تحالف تجاري يقوده تود بولي، و«كلير ليك كابيتال» وهو التحالف نفسه الذي اشترى تشيلسي في 2022.

ويلعب سار (19 عامًا) مع المنتخب الفرنسي تحت 20 عامًا، وكان لاعبًا أساسيًا في الموسم الماضي، حيث لعب 27 مباراة مع فريق ستراسبورغ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، ليحجز مقعده في التصفيات المؤهلة للدور الرئيسي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان سار لعب لوقت قصير مع فريق ليون.