نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يارا عاطف ممثل التحكيم المصري في مونديال السيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الحكام المشاركين في بطولة مونديال العالم للسيدات تحت 17 عام في المغرب.

وحجز التحكيم المصري مقعدا وحيدا تضمن في اختيار الحكمة يارا عاطف في البطولة.

وأعلن اتحاد الكرة عن مشاركة الحكمة في منشور قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي: "أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المحكمات المشاركات في بطولة كأس العالم للسيدات - تحت ١٧ سنة بالمغرب".

وتابع: "وشهدت القائمة تواجد المحكمة المساعدة الدولية المصرية يارا عاطف".

واختتم: "سبق ليارا عاطف تمثيل التحكيم المصري في العديد من البطولات الأفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للسيدات، وكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٠ سنة، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان. تقام البطولة في الفترة من 17 اكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين."

