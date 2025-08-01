الرياضة

يارا عاطف ممثل التحكيم المصري في مونديال السيدات

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يارا عاطف ممثل التحكيم المصري في مونديال السيدات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الحكام المشاركين في بطولة مونديال العالم للسيدات تحت 17 عام في المغرب.

وحجز التحكيم المصري مقعدا وحيدا تضمن في اختيار الحكمة يارا عاطف في البطولة.

وأعلن اتحاد الكرة عن مشاركة الحكمة في منشور قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي: "أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المحكمات المشاركات في بطولة كأس العالم للسيدات - تحت ١٧ سنة بالمغرب".

وتابع: "وشهدت القائمة تواجد المحكمة المساعدة الدولية المصرية يارا عاطف".

واختتم: "سبق ليارا عاطف تمثيل التحكيم المصري في العديد من البطولات الأفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للسيدات، وكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٠ سنة، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان. تقام البطولة في الفترة من 17 اكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين."
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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