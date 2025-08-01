نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك في ودية بروكسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية بروكسي، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

مصطفى الزناري.

أحمد عبد الرحيم إيشو.

سيف جعفر.

محمد شحاتة.

آدم كايد.

عبد الحميد معالي.

أحمد شريف.

عمرو ناصر.

