الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية صوب ملعب استاد الحسن في مدينة إربد، حيث يخوض فريق الحسين إربد مباراته الافتتاحية في الدوري الأردني للمحترفين موسم 2025-2026 أمام ضيفه فريق الأهلي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا ومتابعة جماهيرية واسعة.

Al Hussein vs Al Ahli.. القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد والأهلي في الدوري الأردني للمحترفين 2025-2026

ويستعد الفريقان لانطلاقة قوية، خاصة الحسين إربد الذي يدخل اللقاء بروح البطل بعدما توّج بلقب الدوري في الموسمين الماضيين، ويطمح هذا الموسم لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، في حين يتطلع الأهلي إلى قلب التوقعات وتحقيق بداية إيجابية تخالف موازين القوى المعتادة، وتقام مباراة الحسين إربد والأهلي يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد والأهلي

تتصدر القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد والأهلي اهتمام الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء المرتقب، وقد أعلنت الجهات المنظمة أن البث سيكون متاحًا عبر:

قناة الأردن الرياضية (Jordan Sports HD) – قناة مفتوحة تنقل المباراة بجودة عالية وبدون تشفير.

سيتم توفير البث المباشر على الحساب الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم عبر منصة Jordan Football على YouTube.

وتعتبر قناة الأردن الرياضية هي الناقل الحصري لأغلب مباريات الدوري الأردني للمحترفين، ما يمنحها أهمية كبيرة لدى المتابعين.

تشكيل الحسين إربد المتوقع أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ المدرب كيم ماتشادو بتشكيلة متوازنة تعتمد على القوة الدفاعية والانضباط التكتيكي، معتمداً على أبرز نجومه في مقدمتهم الحارس يزيد أبو ليلى والمهاجم لويس كاكوري، وجاء التشكيل المتوقع لنادي الحسين على النحو التالي: