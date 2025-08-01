نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذا الموعد.. بيراميدز يحتفل بإنجازه الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مجلس إدارة نادي بيراميدز احتفالا بالإنجاز التاريخي لفريق الكرة بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.

ويشهد الاحتفال حضور مجلس إدارة نادي بيراميدز وأصحاب الإنجاز التاريخي فريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الفني والإدارة التنفيذية، وعدد من كبار المسئولين عن إدارة الكرة في مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا والعالم، وعدد من نجوم وأساطير اللعبة في مصر والقارة السمراء والعالم.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال مساء يوم الاثنين المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

