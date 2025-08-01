نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر ينافس السيتي على نجم وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لوّح مانشستر سيتي بضم البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام في صيف 2023، حينما وصلت التفاوضات إلى مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، قبل أن تُلغى الصفقة بسبب اتهامات التلاعب بالبطاقات الصفراء.

الاتحاد الإنجليزي برّأ اللاعب رسميًا قبل أيام، بعد تحقيق دام نحو عامين، ما أفسح المجال أمام استئناف مسيرته دون أعباء قانونية.

وبحسب موقع «فوت ميركاتو» فإن تقارير جديدة أكدت استمرار اهتمام سيتي، خصوصًا بعد تبرئته رسميًا، إذ ذكرت مصادر أن النادي قد يعود للتفاوض، مع تخفيض متوقع في مبلغ الصفقة إلى نحو 30 - 40 مليون جنيه، وسط منافسة من نادي النصر، إلى جانب فلامنغو، الذي نشط فيه باكيتا، قبل الانطلاق في رحلته الأوروبية التي شملت أيضًا ليون الفرنسي، وميلان الإيطالي.

باكيتا نفسه لم يستبعد البقاء في وست هام، وأعرب عن امتنانه للنادي الذي دعمه خلال أزمته القانونية. لكنّه أيضًا لم يُغلق الباب أمام انتقال محتمل إذا تلقت إدارة وست هام عرضًا مناسبًا لتتقييمه الحالي، وفقًا لمصادر داخلية.

بيب غوارديولا لا يزال معجبًا به، وسبق أن حاول ضمّه رسميًا في أثناء تعرضه للتحقيق، ويُنظر إليه حاليًا هدفًا بديلًا لتعويض رحيل لاعبين كبار في خط الوسط مثل دي بروين، وغوندوغان وسيلفا.

ويمتاز باكيتا (27 عامًا) بقدرات هجومية وسطى وجناحية، وسجَّل 18 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 120 مباراة مع وست هام منذ انضمامه في صيف 2022 مقابل أكثر من 50 مليون جنيه.

الاتحاد الإنجليزي قد يغطي تكاليف الدفاع القانونية للاعب البالغة قدرها نحو مليون جنيه إسترليني.

وست هام يطالب الآن بمبلغ سوقي يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني، بينما تشير بعض المصادر إلى استعداد النادي لقبول عرض أقل إذا كان معقولًا ماليًا لكن ضمن الحدود المتداولة (30 ‑ 40 مليونًا).

بعد عامين من الغموض والاتهامات، حُقّت البراءة أخيرًا للاعب باكيتا، مما أتاح لمستقبله الانتقالي أن يُفتح من جديد. مانشستر سيتي لا يزال مهتمًا، وقد يعود للمفاوضات بشرط تخفيض المقابل، وأيضًا النصر أشار لرغبته في الحصول على اللاعب، بينما وست هام يُقيّم إذا ما كان الاحتفاظ باللاعب أرخص وأكثر منطقيّة من بيعه.