نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يرد على عرض ليفربول لضم إيزاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي نيوكاسل يونايتد عرضًا من ليفربول، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس»، الجمعة، أن العرض الذي تقدم به بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يصل بعد إلى تقييم نيوكاسل للاعب.

أضاف المصدر ذاته أن نيوكاسل لا يرغب في بيع إيزاك، لكنه من الممكن أن يستغني عن خدماته حال حصوله على 150 مليون جنيه إسترليني.

ويتدرب الدولي السويدي (25 عامًا) بمفرده في مرافق تدريب ناديه السابق ريال سوسيداد الإسباني وسط غموض يكتنف مستقبله مع نيوكاسل.

تجدر الإشارة إلى أن نيوكاسل على علم بمكان وجود إيزاك، الذي يتعافى من «إصابة طفيفة في الفخذ» منعته، حسب قول النادي الإنجليزي، من السفر إلى سنغافورة للمشاركة في جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، علما بأنه من المتوقع عودة اللاعب إلى شمال شرقي إنجلترا الأسبوع المقبل.

وكان إيزاك أبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خياراته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن تقدم ليفربول سابقًا بعروض غير رسمية لضمه.

وتعاقد ليفربول مؤخرًا مع الفرنسي هوغو إيكيتيكي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، في يوليو (تموز) الماضي، لكنه قرر ضم لاعب آخر من النجوم البارزين لتعزيز خط هجومه.

وصرح الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، هذا الأسبوع بأن الفريق الأحمر لن يتردد أبدًا في التعاقد مع أي لاعب إذا سنحت له الفرصة.

في المقابل، أخفق نيوكاسل في التعاقد مع عدد من اللاعبين هذا الصيف، على الرغم من تأهله للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه فترة تحضيرية صعبة، بعدما خسر ثلاث مباريات متتالية في فترة الإعداد.