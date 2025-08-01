نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يشيد بصفقة أرسنال الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن السويدي فيكتور يوكيريش مهاجم الفريق الجديد سيظهر "بشكل مختلف" في اللقاءات المقبلة.

وسجل اللاعب الجديد، الذي انضم لأرسنال مؤخرا قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ظهوره الأول مع الفريق اللندني، بعدما شارك كبديل في الدقيقة 77 من عمر المباراة الودية التي خسرها النادي الملقب بـ(المدفعجية) صفر-1 أمام جاره توتنهام هوتسبير يوم الخميس في هونغ كونغ، استعدادا لانطلاق الموسم المقبل.

ولم يكن لدى يوكيريش، الذي انضم يوم السبت الماضي لأرسنال في صفقة قيمتها 63.5 مليون جنيه إسترليني، الوقت الكافي لإحداث تأثير، حيث لمس الكرة مرتين فقط خلال اللقاء، بينما سدد أرسنال كرة واحدة على المرمى طوال المباراة.

ويلتقي أرسنال مع فياريال الإسباني وديا على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أرتيتا أن يكون ليوكيريش وزميله الجديد كريستيان موسكيرا، الذي دخل بديلًا في نفس وقت اللاعب السويدي، دور أكبر في المباراة.

ونقل الموقع الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" عن أرتيتا قوله "أنا سعيد جدا بوجودهما هنا. أعتقد أنهما سيضيفان قيمةً كبيرةً للفريق. سترون فورا الطاقة والجودة التي سيقدمها كل منهما".

وأضاف مدرب أرسنال "لقد كانت مشاركتهما قصيرة، لكنها انتهت الآن على الأقل، وعندما يلعبان ضد فياريال الآن، أنا متأكدٌ من أن الأمور ستكون مختلفةً بالنسبة لهما".