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أحمد جودة - القاهرة - غادرت صباح اليوم بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، متوجهة إلى نيجيريا (أبوجا)، للمشاركة في بطولة كأس القارات للكرة الطائرة الشاطئية خلال الفترة من 1 حتى 8 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في قطر خلال شهر أكتوبر المقبل.

بعثة منتخبي الناشئين والناشئات للكرة الطائرة الشاطئية تطير إلى نيجيريا للمشاركة في كأس القارات

وتتكون البعثة المصرية من: خالد أبو زينة رئيسًا للبعثة، أحمد عمرو عطا مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، عاطف عادل نصيف مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئات، أحمد عادل أخصائي علاج طبيعي للبعثة، جمال عبد الناصر ونهى مصطفى حكمان دوليان مرافقان للبعثة.

وتضم قائمة منتخب الناشئين:

زياد حنيدق - أمير محمد شكري - محمد خالد عبد المنعم - عبد الحميد وليد عبد الحميد.

بينما تضم قائمة منتخب الناشئات كلًا من:

مروة ممدوح سالم - صافي مدحت - زينة أحمد أسامة - مليكة أحمد فاروق.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منتخبي الناشئين والناشئات تم تجهيزهما بقوة، معربًا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الفريقين للمنافسة على اللقب والتتويج بذهبية كأس القارات.

وأضاف قمر أن مجلس الإدارة وضع خطة طموحة تهدف إلى صعود جميع المنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج.

وقد حرص رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الاجتماع بأفراد البعثة قبل السفر إلى نيجيريا، لتحفيز اللاعبين واللاعبات، مطالبًا الجميع بالتركيز وبذل أقصى جهد، وتمثيل مصر بالشكل المشرف الذي يليق بالدعم والمساندة المستمرة التي تحظى بها المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل القارية والعالمية.