بطريقة وسام أبو علي.. ألكسندر إيزاك على أعتاب الانتقال إلى ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - تشير العديد من التقارير المتواترة إلى أن النجم السويدي ألكسندر إيزاك بات قريبًا جدًا من الانضمام إلى صفوف ليفربول، في صفقة يُتوقع أن تُصبح واحدة من أبرز صفقات الانتقالات في صيف 2025.

مؤشرات واضحة على اقتراب رحيل إيزاك عن نيوكاسل

ما بدأ كمجرد شائعات هامسة حول مستقبل مهاجم نيوكاسل يونايتد، تحول تدريجيًا إلى ملف شائك يتصدر عناوين الصحافة الرياضية. وأقوى هذه المؤشرات غياب إيزاك المثير للجدل عن جولة نيوكاسل التحضيرية في آسيا، حيث برّر النادي ذلك بوجود إصابة طفيفة في عضلة الفخذ.

لكن سرعان ما اتضح أن اللاعب لم يكن مصابًا بالشكل الذي يستدعي الغياب، بل فضّل البقاء في إسبانيا لـ "تقييم خياراته المستقبلية"، وهو ما عزّز الشكوك بشأن قرب مغادرته النادي.

تدريبات في إسبانيا بدلًا من إنجلترا

التقارير الصحفية القادمة من إسبانيا أضافت مزيدًا من التأكيدات، حيث تم رصد اللاعب وهو يتدرب في منشآت ريال سوسيداد – ناديه السابق – بدلًا من الوجود في مقر تدريبات نيوكاسل في "برينتون".

وهذا أمر له دلالات متعددة، خاصة أن ريال سوسيداد يحتفظ بنسبة 10% من قيمة أي صفقة بيع يتجاوز سعرها 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 2% أخرى تُمنح عبر برنامج التضامن التابع للفيفا، ما يمنحه مصلحة مباشرة في إتمام الصفقة.

تفاصيل العرض المالي من ليفربول

وفقًا لموقع DaveOCKOP، فإن ليفربول قد توصّل بالفعل إلى اتفاق شخصي مع إيزاك يمتد حتى عام 2031، حسب ما أوردته شبكة سكاي ألمانيا.

أما على صعيد الأرقام، فقد كشفت المصادر عن عرض مالي ضخم قد يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني كدفعة ثابتة، مع 20 مليون أخرى كحوافز إضافية، وهو مبلغ من الصعب على إدارة نيوكاسل رفضه، خاصة في ظل الأجواء المشحونة داخل النادي بسبب تمسك اللاعب بالرحيل.

كما أُشير إلى أن ليفربول مستعد لدفع 60 مليون جنيه إسترليني مقدمًا فور التوقيع، وهو ما قد يُسهم مباشرة في تمويل صفقات جديدة لصالح نيوكاسل. ويتبع ذلك مبلغ مماثل يتم تحويله لاحقًا، قبل احتساب الحوافز.

اعتراف رسمي من إيدي هاو

في تطور لافت، اعترف مدرب نيوكاسل إيدي هاو بأن القرار النهائي بخصوص مستقبل إيزاك "قد لا يكون بيده بالكامل"، في إشارة واضحة إلى تدخل الإدارة العليا في حسم الصفقة.

ويُعتبر هذا التصريح تغيرًا جذريًا في موقف النادي، الذي كان قد أكد سابقًا أن المهاجم السويدي "ليس للبيع بأي حال"، مما يفتح الباب أمام مفاوضات جدية في الكواليس.

النهاية تقترب.. وإيساك يقترب من أنفيلد

في ظل هذه المؤشرات المتتالية، يصبح من الواضح أن صفقة انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول باتت مسألة وقت لا أكثر، وقد تشهد الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن واحدة من أضخم صفقات الميركاتو، في حال لم تظهر أي مفاجآت جديدة تعرقل مسار المفاوضات.