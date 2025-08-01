نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكسندر إيزاك إلى ليفربول.. ضغط من اللاعب وإصرار من نيوكاسل يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الصحافة الإنجليزية عن وجود تطور كبير في ملف مفاوضات ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، بشأن إتمام صفقة انتقال ايزاك نجم منتخب السويد لكن رغبته الرحيل إلى ريدز.

كان ليفربول وضع ايزاك هدف للتعاقد لتدعيم خط هجومه، رغم إبرام عقد مع ايكتيكي من فرانكفورت وعدم وجود موافقة من إدارة نيوكاسل يونايتد لكن ظل في محادثات معه.

هل ينتقل إيزاك إلى ليفربول؟

أوضح دافيد أورنستين المتخصص في أخبار الميركاتو: نيوكاسل يونايتد يقترح على إيزاك منحه عقد جديد، بشروط محسنة وشرط جزائي يسمح له بالرحيل الصيف القادم، زملائه في الفريق يضغطون عليه لقبول العرض، اللاعب يرفض ويريد ليفربول

قال فابريزيو رومانو: إيزاك لم يغير موقفه، اللاعب يريد ليفربول فقط.

من جانبه، كشف كريغ هوب: ايزاك ما زال يضغط بقوة على نيوكاسل يونايتد لاكمال انتقاله لنادي ليفربول، نيوكاسل يونايتد سيتحرك للـتعاقد مع واتكينز في حال حصل على تشجيع من اللاعب برغبته في القدوم

كما أوضح بول جويس: ليفربول قدم عرض رسمي للتعاقد مع إيزاك، العرض كان بمبلغ أقل من 120 مليون باوند، نيوكاسل يونايتد رفض ويريد 150 مليون باوند

