رابطة الليجا ترفض طلب ريال مدريد وتؤكد موعد مواجهة أوساسونا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي ريال مدريد صدمة قوية من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بعد رفض طلبه الرسمي بتأجيل مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026 ضد فريق أوساسونا.

رابطة الليجا ترفض طلب ريال مدريد

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن رابطة الليجا رفضت بشكل نهائي تأجيل مباراة ريال مدريد، مؤكدة أن المواجهة ستُقام كما هو مقرر لها يوم 19 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

وأوضح رومانو أن لاعبي ريال مدريد سيخوضون اللقاء بعد فترة راحة قصيرة نسبيًا، حيث يحصلون فقط على 26 يومًا من الإجازة الصيفية عقب نهاية مشاركاتهم في البطولات القارية والدولية، وهو ما أثار استياء إدارة النادي الملكي التي كانت تأمل في تمديد فترة الاستعدادات قبل انطلاق الموسم.

ويُعد قرار الليجا بمثابة تحدٍ جديد لفريق المدرب تشابي ألونسو، الذي سيضطر للتعامل مع ضغط المباريات مبكرًا دون راحة كافية، خصوصًا في ظل التحضيرات الفنية والبدنية التي يخوضها الفريق استعدادًا لموسم حافل بالمنافسات.